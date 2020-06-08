2020-06-08T11:38:56+03:00
Политика

Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка

По счастливой случайности никто из жителей Старомихайловки не пострадал
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Старомихайловке стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Старомихайловке стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В последние дни отмечается снижение интенсивности обстрелов территории ДНР. Так, в минувшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишь один раз открывали огонь.

- Украинские военные открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по поселку Старомихайловка на западе Донецка. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Не зафиксировано и повреждений жилья, - сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что предыдущий день, 6 июня, был не таким «спокойным». Каратели из 57-й бригады ВСУ обстреляли донецкие села Спартак и Веселое из 120- и 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 21 мину. В ответ бойцы ДНР подавили минометную батарею.

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Об этом сообщили в Управлении народной милиции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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