Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка
В последние дни отмечается снижение интенсивности обстрелов территории ДНР. Так, в минувшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишь один раз открывали огонь.
- Украинские военные открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по поселку Старомихайловка на западе Донецка. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Не зафиксировано и повреждений жилья, - сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Напомним, что предыдущий день, 6 июня, был не таким «спокойным». Каратели из 57-й бригады ВСУ обстреляли донецкие села Спартак и Веселое из 120- и 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 21 мину. В ответ бойцы ДНР подавили минометную батарею.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
Об этом сообщили в Управлении народной милиции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU