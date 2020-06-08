Украинские войска обстреляли из крупнокалиберного пулемета поселок на западе Донецка

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:38:56+03:00

По счастливой случайности никто из жителей Старомихайловки не пострадал

Изменить размер текста: A A

В последние дни отмечается снижение интенсивности обстрелов территории ДНР. Так, в минувшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишь один раз открывали огонь.

- Украинские военные открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по поселку Старомихайловка на западе Донецка. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Не зафиксировано и повреждений жилья, - сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что предыдущий день, 6 июня, был не таким «спокойным». Каратели из 57-й бригады ВСУ обстреляли донецкие села Спартак и Веселое из 120- и 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 21 мину. В ответ бойцы ДНР подавили минометную батарею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка

Об этом сообщили в Управлении народной милиции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU