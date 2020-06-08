2020-06-08T10:42:44+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике еще у девятерых жителей выявили COVID-19

Коронавирусом в ДНР заболели 704 жителя
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Коронавирусом в ДНР заболели еще 9 жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВКоронавирусом в ДНР заболели еще 9 жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всего на 8 июня медики зарегистрировали 704 случая коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Согласно проведенным исследованиям 7 июня, выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

Всего по состоянию на 10:00 8 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 704:

• на лечении - 510 пациентов,

• выписаны – 167 человек,

• летальных случаев – 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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