Коронавирус в ДНР: В Республике еще у девятерых жителей выявили COVID-19
Всего на 8 июня медики зарегистрировали 704 случая коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- Согласно проведенным исследованиям 7 июня, выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.
Всего по состоянию на 10:00 8 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 704:
• на лечении - 510 пациентов,
• выписаны – 167 человек,
• летальных случаев – 27.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке устроили Парад для известного педагога-новатора и участника разгрома Японии Виктора Шаталова
Перед ветераном войны торжественным маршем прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU