Украина готовит провокацию на КПВВ «Станица Луганская» для дискредитации республик Донбасса

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:25:00+03:00

Пропускать жителей через КПВВ «Станица Луганская» перестали два с половиной месяца назад. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин

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Разрешение на пересечение жителями линии соприкосновения может быть принято Киевом без согласования с ДНР и ЛНР. Или же созданы условия для воспрепятствования прохода через КПВВ – для дискредитации республик. О таком сценарии заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, штабом операции объединенных сил (ООС) отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) «Восток» и «Север» о недопущении открытия КПВВ «Станица Луганская». С последующим обвинением руководства республик в несоблюдении Минских договоренностей и создании предпосылок к гуманитарной катастрофе – как раз накануне переговоров Контактной группы, которые запланированы на 9 и 10 июня, - сказал Осадчий.

Для этого в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска «Станица Луганская», привлечены местные жители численностью до 70 человек. Они заблокируют проход в сторону ЛНР с требованием от республики открыть КПВВ. Освещать «событие» пригласили телеканалы «5 канал» и «1+1».

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Сейчас в связи с угрозой коронавирусной инфекции КПВВ закрыт со стороны Украины и со стороны ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU