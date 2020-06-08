Погода в Луганске на день: 8 июня без осадков и до 32 градусов тепла

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:09:54+03:00

От палящего солнца в Луганске хочется спрятаться в тень Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду

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8 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 27-29 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 28-30 градусов тепла днем.

9-10 июня сохранится жаркая погода. Будет малооблачно, температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

Тем временем, ЦГМ МЧС ЛНР объявил с 9 июня в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU