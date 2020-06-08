Погода в Луганске на день: 8 июня без осадков и до 32 градусов тепла
8 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 27-29 градусов.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 28-30 градусов тепла днем.
9-10 июня сохранится жаркая погода. Будет малооблачно, температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.
Тем временем, ЦГМ МЧС ЛНР объявил с 9 июня в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровеньках и Антрацитовском районе ЛНР ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничения касаются преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU