Погода в Донецке на день: 8 июня будет безоблачно и жарко - до +31 градуса

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:04:29+03:00

После дождей и холодов в Донецк пришла летняя жара Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

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8 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается безоблачная погода. Без осадков.

В первой половине дня столбики термометров будут находиться на отметках от +17 до +24. Днем и вечером воздух прогреется до 29 — 31 градуса выше нуля.

Ветер будет дуть в восточном направлении со скоростью от 3 до 5 м/с. Порывами до 10 м/с.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

9 и 10 июня сохранится жаркая погода. Будет малооблачно, температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU