2020-06-07T22:35:34+03:00
Общество

В Донецком ботсаду расцвел медовый кустарник

У него красно-коричневые цветки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецком ботаническом саду расцвел медовый кустарникВ Донецком ботаническом саду расцвел медовый кустарникФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецком ботаническом саду расцвел необычный кустарник с красно-коричневыми цветками и нежнозеленой глянцевой листвой. То как он благоухает, слышно на расстоянии. Посетители мимо не проходят.

- Сладкий, почти медовый, аромат не только у цветков, но и листьев и коры. Секрет - особом в эфирном масле, - рассказывает «Комсомолке» сотрудник пресс-службы Донецкого ботанического сада Наталья Ясинская. - Родина чашецветника - юго-восток Северной Америки, где его еще называют ямайский перцем и даже гвоздичным деревом.

Увидеть цветущий чашецветник можно в экспозиции «Редкие древесные растения». Сейчас в уникальном месте отдыха дончан еще цветут ирисы и пионы.

Погулять по парковой зоне стоит 30 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад работает каждый день с 9 до 18 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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