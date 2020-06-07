2020-06-07T20:04:24+03:00
Политика

Украинские боевики заминировали поля вблизи участка разведения сил и средств в Петровском

Они установили больше 30 противотанковых мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики заминировали поля вблизи ПетровскогоУкраинские боевики заминировали поля вблизи ПетровскогоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики установили больше тридцати противотанковых мин вблизи участка разведения сил и средств «Богдановка-Петровское» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- По нашей информации, боевики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили более тридцати противотанковых мин на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ на окраине села Богдановка и вблизи дороги общего пользования, - говорится в сообщении.

В указанном населенном пункте зафиксировано размещение пяти боевых машин пехоты, командно-штабной машины, а также зенитной установки, размещенной под маскировочной сетью в частном подворье.

Также в районе Богдановки разведка ДНР зафиксировала активную работу станций РЭБ «Р-934Б» и «Буковель-АД» для подавления каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ с целью сокрытия размещения военной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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