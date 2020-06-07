«Изгаляются, придумывая новые способы» Украинские боевики в Донбассе развернули блокпосты для отслеживания патрулей ОБСЕ

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:40:52+03:00

Об этом проинформировали в Народной милиции

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Украинские боевики в Донбассе развернули дополнительные блокпосты для отслеживания патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Участившиеся случаи вскрытия сотрудниками ОБСЕ украинской военной техники, размещенной в нарушение линий отвода, а также на территориях гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольной Киеву территории, вынуждают командование оперативно-тактической группировки «Север» изгаляться, придумывая все новые способы для раннего обнаружения патрулей миссии, с целью передислокации запрещенного вооружения, - отметил Яков Осадчий.

По его словам, командиры 30-й и 93-й бригад ВСУ в ущерб укомплектованности подразделений для замены военнослужащих, несущих службу на передовой, своим решением создали временные блокпосты в зонах ответственности соединений, личный состав которых отслеживает перемещение патрулей миссии, а также предупреждает посты воздушного наблюдения и маневренные группы радиоэлектронной борьбы о взлете беспилотников ОБСЕ.

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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU