Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки потеряли убитыми и ранеными трех военных, обстреливавших Веселое и Спартак. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- На донецком направлении каратели из 57-й бригады под командованием военного преступника Мишанчука обстреляли села Спартак и Веселое из 120- и 82-миллиметровых минометов. Огневая активность противника своевременно была подавлена ответными адекватными действиями подразделений Народной милиции. Потери противника составили один убитый, двое получили ранения, - говорится в сообщении.
Материалы по фактам обстрелов были переданы в международные организации, а также в Генеральную прокуратуру Республики.
Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили перемирие, выпустив по Республике больше двадцати боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU