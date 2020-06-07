2020-06-07T17:03:09+03:00
Политика

Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка

Об этом сообщили в Управлении народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка. Фото: warfor.meБойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка. Фото: warfor.me
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки потеряли убитыми и ранеными трех военных, обстреливавших Веселое и Спартак. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- На донецком направлении каратели из 57-й бригады под командованием военного преступника Мишанчука обстреляли села Спартак и Веселое из 120- и 82-миллиметровых минометов. Огневая активность противника своевременно была подавлена ответными адекватными действиями подразделений Народной милиции. Потери противника составили один убитый, двое получили ранения, - говорится в сообщении.

Материалы по фактам обстрелов были переданы в международные организации, а также в Генеральную прокуратуру Республики.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили перемирие, выпустив по Республике больше двадцати боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
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