В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему украинских военных автомат

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:11:31+03:00

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В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему пьяных военнослужащих украинской армии автомат. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 5 июня в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 30-й бригады, возвращаясь из населенного пункта Попасная, где праздно проводили время по своему усмотрению, в пункт размещения своего подразделения, вызвав такси, угрожая оружием, отказались оплатить поездку. Водитель такси, оценив состояние «воинов света», отобрал автомат и выгнал их из машины. После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся, - рассказал Яков Осадчий.

Он уточнил, что командир 30-й бригады ВФУ полковник Иван Гараз о произошедшем командованию не сообщил.

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ИСТОЧНИК KP.RU