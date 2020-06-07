2020-06-07T16:11:31+03:00
Политика

В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему украинских военных автомат

Они были подшофе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ЛНР таксист отобрал у украинских военных автомат. Фото: ВКонтактеВ ЛНР таксист отобрал у украинских военных автомат. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему пьяных военнослужащих украинской армии автомат. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 5 июня в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 30-й бригады, возвращаясь из населенного пункта Попасная, где праздно проводили время по своему усмотрению, в пункт размещения своего подразделения, вызвав такси, угрожая оружием, отказались оплатить поездку. Водитель такси, оценив состояние «воинов света», отобрал автомат и выгнал их из машины. После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся, - рассказал Яков Осадчий.

Он уточнил, что командир 30-й бригады ВФУ полковник Иван Гараз о произошедшем командованию не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следственный комитет РФ установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе

4 июня ВСУ обстреляли ДНР - была ранена мирная жительница (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему украинских военных автомат
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 23 человек
«Торжество Святой Троицы знаменует расцвет жизненных сил»: Глава ДНР пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия
В Ровеньках и Антрацитовском районе ЛНР ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Украинские боевики открывали огонь по пригороду Донецка
Обвал породы на шахтах в Макеевке и Кировском: один горняк погиб, еще двое пострадали
Погода в Луганске на день: 7 июня ожидается переменная облачность, + 31 градус
Погода в Донецке на день: 7 июня будет солнечно, + 29 градусов
Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат
Парад Победы в Луганске 2020: началась подготовка
Украинского командира заставили вернуть наблюдателям ОБСЕ сбитый киевскими силовиками беспилотник
Глава ЛНР: В противостоянии агрессивной украинизации и русофобии мы смогли сохранить свой культурный код