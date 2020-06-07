Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 23 человек
За сутки коронавирус в ДНР выявили у двадцати трех человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди новых случаев инфицирования один ребенок и два медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
Помимо этого, зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 83 лет.
Всего по состоянию на 10:00 7 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Республике - 695.
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ИСТОЧНИК KP.RU