«Торжество Святой Троицы знаменует расцвет жизненных сил»: Глава ДНР пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей с Днем Святой Троицы.
- День Святой Троицы - один из главных христианских праздников, который имеет особое значение. Его принято считать Днем рождения церкви. Торжество Святой Троицы знаменует духовное единство, расцвет жизненных сил и триумф добра, - сказал Денис Владимирович.
Он также пожелал жителям Республики домашнего уюта, благополучия, мира и крепкого здоровья.
Святая Троица - один из главных церковных праздников у православных. Его еще называют Днем сошествия Святого Духа, или Пятидесятницей. Считается, что на 50 день со дня Пасхи была образована христианская церковь. В этом году праздник выпал на воскресенье, 7 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU