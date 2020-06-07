«Торжество Святой Троицы знаменует расцвет жизненных сил»: Глава ДНР пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:03:39+03:00

Пушилин в День Святой Троицы пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин напомнил, что этот день считается Днем рождения церкви

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей с Днем Святой Троицы.

- День Святой Троицы - один из главных христианских праздников, который имеет особое значение. Его принято считать Днем рождения церкви. Торжество Святой Троицы знаменует духовное единство, расцвет жизненных сил и триумф добра, - сказал Денис Владимирович.

Он также пожелал жителям Республики домашнего уюта, благополучия, мира и крепкого здоровья.

Святая Троица - один из главных церковных праздников у православных. Его еще называют Днем сошествия Святого Духа, или Пятидесятницей. Считается, что на 50 день со дня Пасхи была образована христианская церковь. В этом году праздник выпал на воскресенье, 7 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU