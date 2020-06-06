Парад Победы в Луганске 2020: началась подготовка
В Луганске началась подготовка к проведению парада Победы в Луганске 2020.
Министр МЧС Луганской Народной Республики Евгений Кацавалов сообщил, что перед тренировками, места, где проводятся занятия дезинфицируются.
- Для проведения дезинфекции мест проведения тренировок выделена спецтехника и необходимое количество дезинфицирующих средств, что позволит успешно выполнить запланированные мероприятия к проведению Парада Победы и предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - рассказал Кацавалов.
Руководитель спасательного ведомства Республики отметил, что совместная работа министерств и ведомств ЛНР позволила создать все необходимые условия для тщательной подготовки и успешного проведения парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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ИСТОЧНИК KP.RU