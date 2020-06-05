2020-06-05T10:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: За сутки медики выявили COVID-19 еще у двух человек

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 429 человек
Екатерина Сорока
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Напомним, что при первых же признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачуНапомним, что при первых же признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По заверениям главного санитарного врача Дмитрия Докашенко, новые случаи заражения коронавирусом в ЛНР несут единичный характер по городам и районам Республики, за исключением города Свердловска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— На данный момент ситуация в Республике сохраняется как напряженно-стабильная. Продолжается реализация режима повышенной готовности, — отметил главный санврач ЛНР. — О полной стабилизации ситуации с коронавирусом можно говорить тогда, когда будет две недели после последнего заболевшего.

Согласно проведенным исследованиям 4 июня, выявлено еще два человека с COVID-19 и зарегистрирован один летальный случай.

Всего по состоянию на 9.00 5 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 429: выписаны – 341 человека, летальных случаев – 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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