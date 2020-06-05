Погода в Донецке на день: 5 июня на протяжении всего дня будет пасмурно
Погода в Донецке на протяжении всего дня будет пасмурной. 5 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, температуру воздуха до 22 градусов тепла и небольшой ветер.
С самого утра небо будет ясным. Но ближе к обеду на небосводе начнут собираться тучи. А ближе к вечеру поднимется ветер. Скорость воздушных потоков составит 6 – 15 метров в секунду, они будут дуть в юго-западном направлении.
Народный прогноз погоды. 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. В это время наши предки заканчивали сажать огурцы, а также умели предсказывать насколько богатым будет урожай.
— Много оводов в этот день - к хорошему урожаю огурцов, — утверждали наши предки.
Также они могли прогнозировать погоду на день. Если утром 5 июня в воздухе на улице стоит яркий аромат травы, то это к дождю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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