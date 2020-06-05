2020-06-05T09:11:31+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 5 июня на протяжении всего дня будет пасмурно

Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет в Донецке на 5 июня самая высокая температура составляла31 градус, а самая низкая – почт 4 градусаЗа последние 130 лет в Донецке на 5 июня самая высокая температура составляла31 градус, а самая низкая – почт 4 градусаФото: Алина Ефименко
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Погода в Донецке на протяжении всего дня будет пасмурной. 5 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, температуру воздуха до 22 градусов тепла и небольшой ветер.

С самого утра небо будет ясным. Но ближе к обеду на небосводе начнут собираться тучи. А ближе к вечеру поднимется ветер. Скорость воздушных потоков составит 6 – 15 метров в секунду, они будут дуть в юго-западном направлении.

Народный прогноз погоды. 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. В это время наши предки заканчивали сажать огурцы, а также умели предсказывать насколько богатым будет урожай.

— Много оводов в этот день - к хорошему урожаю огурцов, — утверждали наши предки.

Также они могли прогнозировать погоду на день. Если утром 5 июня в воздухе на улице стоит яркий аромат травы, то это к дождю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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