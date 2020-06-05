Погода в Луганске на день: 5 июня синоптики прогнозируют жару и дождь

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:32:56+03:00

За последние 130 лет в Луганске на 5 июня максимальная температура составляла 34 градуса тепла, а минимальная – почти 5 градусов Фото: Алина Ефименко

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Прогноз погоды в Луганске на 5 июня гласит, что в этот день в некоторый районах будет небольшой дождь и жара. Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 22-24 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU