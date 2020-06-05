2020-06-05T08:32:56+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 5 июня синоптики прогнозируют жару и дождь

Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла, днем возможен кратковременный дождь
Екатерина Сорока
Поделиться:
За последние 130 лет в Луганске на 5 июня максимальная температура составляла 34 градуса тепла, а минимальная – почти 5 градусовЗа последние 130 лет в Луганске на 5 июня максимальная температура составляла 34 градуса тепла, а минимальная – почти 5 градусовФото: Алина Ефименко
Изменить размер текста:

Прогноз погоды в Луганске на 5 июня гласит, что в этот день в некоторый районах будет небольшой дождь и жара. Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 22-24 градусов тепла днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Произошло это в Попаснянском районе на Луганщине (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В штабе «ООС» открытие КПВВ в Донбассе планируют на 10 июня
Жительница Еленовки получила осколочные ранения в ходе обстрела Еленовки со стороны ВСУ
Коронавирус в ДНР: У двух прибывших из России тест на COVID-19 показал положительный результат
Парад Победы в Донецке – 2020 проведут 24 июня
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков, стрелявших по Старомихайловке
Коронавирус в ЛНР: За сутки медики выявили COVID-19 еще у двух человек
Погода в Донецке на день: 5 июня на протяжении всего дня будет пасмурно
Погода в Луганске на день: 5 июня синоптики прогнозируют жару и дождь
ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Тельмановского района
ВСУ сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ
Мирная жительница ДНР получила контузию при обстреле ВСУ
Пять медалей на чемпионате по ушу взяли спортсмены из ДНР
Новый талон в Донецке посвятили Дню России
Пушилин: По вине Украины в Донбассе погиб 91 ребенок, еще 261 - был ранен снарядами ВСУ
Коронавирус в ДНР: Сегодня, 4 июня, в Республике выявлен 31 новый случай заражения
На следующей неделе в ДНР отдыхают 4 дня
ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной
Граждане ДНР с паспортом РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию России
Снайперы Украины уничтожили видеокамеры ОБСЕ
Украинские снаряды повредили газопровод и частный дом в ДНР
Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке
Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков
Погода в Донецке на день: 4 июня будет пасмурно и +20
Как в ДНР новая адресная справка может заменить паспорт
Житель Донбасса взорвал две гранаты, чтобы успокоить супругу