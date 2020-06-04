ВСУ сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:06:10+03:00

Произошло это в Попаснянском районе на Луганщине

Изменить размер текста: A A

Киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района.

"Боевики 30-й бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе села Орехово. В настоящее время командир бригады (полковник Иван) Гараз проводит разбирательство по факту несанкционированного открытия огня военнослужащими 1-го батальона, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По информации от местных жителей, беспилотник, пролетая над жилым домостроением, на территории которого размещена бронетехника ВСУ, был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия со стороны украинских боевиков, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Мирная жительница 80-ти лет из села Таврическое Тельмановского района ДНР пострадала в результате огня украинских силовиков. Женщина получила контузию при обстреле со стороны Украины.

Читайте также:

ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной

Более 70 противотанковых мин ВСУ установили в лесопосадке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU