2020-06-04T22:06:10+03:00
Политика

ВСУ сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Произошло это в Попаснянском районе на Луганщине
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина препятствует работе ОБСЕ. Фото: Русская ВеснаУкраина препятствует работе ОБСЕ. Фото: Русская Весна
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Киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района.

"Боевики 30-й бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе села Орехово. В настоящее время командир бригады (полковник Иван) Гараз проводит разбирательство по факту несанкционированного открытия огня военнослужащими 1-го батальона, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По информации от местных жителей, беспилотник, пролетая над жилым домостроением, на территории которого размещена бронетехника ВСУ, был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия со стороны украинских боевиков, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Мирная жительница 80-ти лет из села Таврическое Тельмановского района ДНР пострадала в результате огня украинских силовиков. Женщина получила контузию при обстреле со стороны Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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