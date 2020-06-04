Новый талон в Донецке посвятили Дню России
Донецкие талончики в муниципальный транспорт давно стали местной экзотикой. Их собирают коллекционеры, их дарят гостям города. Дизайн всегда приурочен или к какому-нибудь важному юбилею, или к историческому событию, или к празднику.
Очередной талон в муниципальный транспорт Донецка в КП "Донэлектроавтотранс" решили приурочить к Дню России, который отмечается 12 июня и в Республике признан выходным.
Для всех дончан важность этого праздника не подлежит сомнению. В 2014 году Донбасс сделал свой выбор - быть вместе с Россией и от него не отступил. Еще несколько дней назад главные улицы города украсил российский триколор. А российский флаг над площадью Ленина развевается с августа 2019 года. Помнится, как ликовали дончане, когда это случилось впервые.
На новом талоне будет изображен Кремль, а над ним символичное сердце, выполненное в цветах флага России.
А мы напоминаем, что цена проезда в Донецке - 6 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU