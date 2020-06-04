2020-06-04T16:17:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Сегодня, 4 июня, в Республике выявлен 31 новый случай заражения

Всего в Республике зарегистрировано 611 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Масочный режим в ДНР остается актуален.Масочный режим в ДНР остается актуален.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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За сутки выявлен тридцать один новый случай заражения коронавирусом в ДНР.

- В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 3 июня, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики. – Всего по состоянию на 11:00 4 июня, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Республики – 611.

В Минздраве добавили, что среди заразившихся 19 медработников и один ребенок. С отрицательными результатами тестирования в прошедшие сутки выписаны шесть человек, два пациента скончались.

Дончане ждут возвращения к нормальной жизни, насколько можно таковой считать жизнь в условиях войны. Первый товарищеский футбольный поединок после смягчения ограничений, введенных в ДНР из-за COVID-19, прошел в Донецке. Также Главой Республики были смягчены ограничения для детей до 14 лет, введенные ранее.

Ранее Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко заявила об отсутствии тенденции к резкому приросту заболеваемостью коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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