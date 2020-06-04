ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:30+03:00

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Киевские силовики установили более 70 противотанковых мин в лесопосадке и в районе автодороги у Попасной.

- По данным нашей разведки, в зоне ответственности второго батальона 30-й бригады ВСУ в лесопосадке на южной окраине населенного пункта Попасная группой минирования от 143-го центра разминирования ВСУ установлено свыше 50 противопехотных мин ПОМ-2, а в районе объездной автодороги установлены 20 противотанковых мин ТМ-62, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

При этом установка минных полей не была обозначена знаками, предупреждающими о минной опасности.

- Эти минные заграждения представляют опасность для жизни и здоровья местного населения и сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Мы в очередной раз призываем граждан, проживающих на территории временно подконтрольной Украине, обо всех противоправных действиях ВСУ и обнаружении мин, сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР, - добавил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU