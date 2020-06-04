Снайперы Украины уничтожили видеокамеры ОБСЕ
Сегодня в районе участка разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» произошло уничтожение огнем со стороны Украины комплекса камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
- По уточненным данным, прицельным снайперским огнем ВФУ 2 июня был уничтожен комплекс камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Наблюдатели Миссии в оперативном отчете от 3 июня подтвердили, что огонь велся с западо-северо-западного направления, где расположены позиции ВФУ, - сообщает представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Этот комплекс состоит из камеры дневного видения и тепловизионной камеры, и, как правило, они направлены на юго-восток, в сторону участка разведения в районе Петровского. Второго июня около 14:30 с камер пропало изображение.
Это уже далеко не первый случай, когда Украина препятствует работе ОБСЕ, уничтожая доказательства обстрелов ВСУ территорий республик и наличия запрещенного вооружения.
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ИСТОЧНИК KP.RU