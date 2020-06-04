2020-06-04T11:38:51+03:00
Политика

Украинские снаряды повредили газопровод и частный дом в ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск и окраины Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вялотекущее перемирие - данность седьмого года войны в Донбассе.Вялотекущее перемирие - данность седьмого года войны в Донбассе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Газопровод и частное домостроение были повреждены накануне в Донецке и Докучаевске в результате попадания взрывоопасных предметов (ВОП).

- По улице Максимилиановская Петровского района Донецка 3 июня вследствие попадания ВОП зафиксировано повреждение распределительного газопровода низкого давления диаметром 89 мм с последующим факельным горением, – сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

Обстрелы Республики продолжаются, несмотря на все заверения Украины.

- Самое страшное в этой войне ее бессмысленность. Нас обстреливают днем и ночью. Утюжат целые улицы. В какие-то дни обстрелы будто затихают ненадолго, затем начинаются снова, а мы все в этом аду живем седьмой год, - рассказывает Ирина, жительница Трудовских.

Вчера вооруженные формирования Украины в ДНР обстреляли район участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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