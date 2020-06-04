Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков
Температура воздуха в ЛНР 4 июня будет до 23 градусов тепла днем, местами пройдет дождь с грозой.
- 4 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 20-22 градуса тепла днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
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ИСТОЧНИК KP.RU