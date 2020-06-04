2020-06-04T08:07:49+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков

Днем температура воздуха +23
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня луганчанам дождей не обещают. Фото: Евгении КарпачевойСегодня луганчанам дождей не обещают. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 4 июня будет до 23 градусов тепла днем, местами пройдет дождь с грозой.

- 4 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 20-22 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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