Как в ДНР новая адресная справка может заменить паспорт

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:06:51+03:00

В Республике адресная справка может временно заменить паспорт Украины или ДНР Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что делать жителям Республики, у которых паспорт утерян, украден, испорчен, стал недействительным при вступлении в брак или в связи с наступлением возраста 25 или 45 лет. И при этом человеку нужно срочно оформить пособие, пенсию, устроиться на работу или получить банковскую карточку.

- Указом №152 от 19.05.2020 Глава ДНР определил документ, который может заменить паспорт, в случае обращения в госорганы Республики. Им является адресная справка, - отмечает Селиванова.

Новая адресная справка имеет ряд особенностей.

1. Как и раньше, в ней будет указано одно из оснований для выдачи:

- отсутствие документа, удостоверяющего личность, в связи с утратой, хищением;

- порчей этого документа;

- недействительность паспорта гражданина Украины в связи с достижением 25, 45 лет;

- наличием отметок, не предусмотренных положением о паспорте гражданина Украины.

2. В адресной справке будет указано одно из двух примечаний:

- приняты документы для оформления паспорта гражданина ДНР;

- лицо не подлежит документированию паспортом гражданина ДНР по состоянию на дату выдачи справки.

3. Срок действия адресной справки до 6 месяцев. Справка будет выдаваться на полгода, и именно на этот период вам будет назначено пособие.

Анастасия Селиванова обращает внимание, что до 31.07.2020 госорганы принимают в качестве документа, удостоверяющего личность, адресную справку без 2-3 пункта. А вот после 31.07.2020 наличие всех трех пунктов является обязательным, чтобы адресная справка на время заменила паспорт.

Как быть со справками, полученными ранее?

- Если ранее вы получили бессрочную адресную справку в связи с регистрацией на территории Республики, легализацией украинского паспорта или по основаниям, указанным в п.1 и 2, то после 31.07.2020 эта справка также будет действительна, но в качестве документа, удостоверяющего личность, ее не примут, - объясняет депутат НС ДНР. - А вот для подтверждения регистрации на территории Республики такая справка вполне подойдет и менять ее не нужно.

Селиванова также напоминает, что граждане, указанные в п.1 и 2 могут подать документы на паспорт ДНР по живой очереди (без электронного талона) в специальный день – понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU