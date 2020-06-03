Житель Донбасса взорвал две гранаты, чтобы успокоить супругу

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:37:37+03:00

В итоге семейная пара из Снежного оказалась на больничных койках

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Во время войны в Донбассе граната стала популярным средством решения семейных конфликтов. Вот и во время ссоры супругов в Снежном был использован этот «аргумент». Причем в двойном размере. Видимо, для убедительности.

В Снежнянском горотделе МВД ДНР узнали о происшествии от диспетчера скорой помощи, который сообщил о пострадавших. Участковый инспектор Евгений Исаев выяснил, что между подвыпившими супругами произошла ссора. В порыве гнева 44-летний глава семейства взорвал во дворе две гранаты. В итоге муж и жена получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Кстати, во время осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили гранату типа РГН (ручная граната наступательная) с запалом к ней.

- Действия жителя Снежного квалифицируются согласно ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), - сообщил начальник сектора участковых инспекторов полиции Снежнянского ГО МВД ДНР Денис Василенко. – Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU