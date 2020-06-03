2020-06-03T19:39:07+03:00
Политика

Леонид Пасечник отменил режим полной боеготовности Народной милиции ЛНР и назначил Парад Победы

Парад Победы состоится в Республике 24 июня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Пасечник отметил, что Украина прекратила обстрелы территории ЛНР. Фото: glava-lnr.infoЛеонид Пасечник отметил, что Украина прекратила обстрелы территории ЛНР. Фото: glava-lnr.info
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Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил режим полной боевой готовности Народной милиции, а также назначил Парад Победы, который состоится в Республике 24 июня. Об этом говорится в заявлении Главы ЛНР, размещенном на его официальном сайте.

- Украина выполнила требования Луганской Народной Республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции, - заявил Пасечник.

Он отметил, что Республика менее всего заинтересована в эскалации военного конфликта.

- Нашему народу нужен мир. Однако, хочу сразу подчеркнуть – любая провокация или нарушение «режима тишины» со стороны вооруженных формирований Украины будут восприняты адекватно, - отметил Глава ЛНР.

Леонид Пасечник подчеркнул, что в условиях хрупкого мира, ЛНР намерена сосредоточиться на подготовке и проведении важнейшего события – Парада Победы, который пройдет на территории Республики в один день с Российской Федерацией – 24 июня.

- Рассчитываю, что память о Великой Победе и ужасах фашизма позволят президенту Украины Зеленскому удержать ВФУ от обстрелов мирных жителей и населенных пунктов ЛНР и не допустить очередного нарушения хрупкого и недолго перемирия на Донбассе, - сказал Глава ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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