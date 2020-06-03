ОСАГО в ДНР: Автовладельцы могут сами подсчитать, во сколько обойдется полис

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:56:12+03:00

Водители в ожидании начала страхования пока могут примерно подсчитать свои расходы на полис ОСАГО Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Изменить размер текста: A A

Полисы ОСАГО в ДНР еще не получил ни один автовладелец, хотя обязан это сделать до 1 августа. Пока нет бланков. Но жители Республики уже могут предварительно подсчитать, во сколько обойдется полис у единственной страховой компании, которая имеет право оформлять «автогражданку».

На сайте страховой компании «Хатхор» есть калькулятор предварительного расчета платежа ОСАГО

Для среднестатистического жителя Донецка, владеющего легковым автомобилем с двигателем объемом от 1400 до 2000 куб. см, годовая страховка будет стоить 2175 рублей. Для пенсионеров и инвалидов – 1208 рублей. Если же вы моложе 22 лет и ваш водительский стаж не превышает 3 лет, то за полис ОСАГО вам придется выложить 3915 рублей. Для жителей других городов ДНР тарифы меньше.

Впрочем, в страховой компании предупреждают, что окончательный расчет стоимости страховки будет производиться специалистом в местах реализации полисов ОСАГО при подаче всех необходимых документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для кого Украина хочет открыть после 10 июня КПВВ в Донбассе

Об этих намерениях заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU