Жительница Донбасса посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы та не убегала из дома

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:55:16+03:00

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Поистине шекспировские страсти разыгрались в подконтрольной Киеву Кременной на Луганщине. 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери, чтобы та из дома не убегала. Теперь мать привлекают к уголовной ответственности за незаконное лишение свободы.

А началось расследование с того, что во второй половине дня 1 июня в Кременской отдел полиции позвонил 59-летний местный житель. Он рассказал, что к нему приползла 14-летняя дочь соседки с цепью на ногах и попросила помощи. Приехавшие по указанному адресу полицейские, выяснили, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которые ей надела ее 44-летняя мать.

Как пояснила стражам порядка женщина, она пыталась таким образом «перевоспитывать» дочь, которая постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью мать привязала веревку к своей ноге и к цепи на ногах дочери, чтобы и ночью «контролировать» ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице. А в отношении матери открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Ей светит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU