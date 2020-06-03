Для кого Украина хочет открыть КПВВ в Донбассе после 10 июня

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:54:52+03:00

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Во вторник, 2 июня, на совещании у президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что первые контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе готовят к открытию уже после 10 июня. Это мероприятие, мол, происходит в рамках ослабления карантина. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины.

Впрочем, не было сказано, какие именно КПВВ собираются открыть, и в каком режиме они будут работать. Да и понятие – ПОСЛЕ 10 июня – достаточно растяжимо по времени. Видимо, озвучили это намерение, чтобы сбить поток вопросов к руководству Украины. Мол, с Европой границу открыли, а с Донбассом – нет.

Чуть позже глава подконтрольной Киеву Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выразил мнение, что открытие единственного в регионе пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить. Якобы на территории ЛНР много зараженных коронавирусом. Зато «губернатор» готов сделать исключение для сотен выпускников луганских школ во время сдачи внешнего независимого оценивания на территории Украины. Готовы пропустить выпускников ДНР вместе с их родителями и в подконтрольной Украине Донецкой области. Даже на обязательную в таких случаях обсервацию отправлять не будут.

В борьбе за умы молодежи, живущей в ДНР и ЛНР, в Киеве готовы на многое. Ведь свое подрастающее поколение Украина удержать не может – сотнями тысяч уезжают в Россию и Европу. А молодых людей из республик Донбасса можно попутно воспитывать в духе «пятой колонны» для ЛДНР. Чтобы украинские флаги вывешивали. Или композиции «Победа», как это случилось в Харцызске, ломали. Кстати, есть информация, что двое задержанных харцызских парней учатся в киевских вузах.

А вот пожилых людей из ДНР и ЛНР украинские власти пока не зовут на свою территорию. Они для Киева – «отработанный материал». Им еще и пенсию платить надо, когда в казне сплошные дыры.

Кстати, в министерствах здравоохранения ДНР и ЛНР сегодня подробно рассказали о том, что ситуация с коронавирусом в республиках контролируется и остается стабильной.

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ИСТОЧНИК KP.RU