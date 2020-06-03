Коронавирус в ДНР: девять медицинских работников заболели COVID-19

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:03:58+03:00

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 27 жителей Республики

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Всего на 3 июня медики зарегистрировали 580 случаев коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Согласно проведенным исследованиям 2 июня, выявлено 27 новых случаев заболевания COVID-19. Один положительный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию был выявлен у мужчины, прибывшего из Российской Федерации. Также выявлен коронавирус у двух детей, контактировавших ранее с инфицированными родителями, и 9 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - отмечается в сообщении.

За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 4 человек. Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай от коронавирусной инфекции – умер мужчина в возрасте 57 лет.

Всего по состоянию на 12:00 3 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 580:

• на лечении - 411 пациентов,

• выписаны – 148 человек,

• летальных случаев – 21.

Тем временем, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что резкого прироста заболеваемостью инфекцией COVID-19 нет. Ситуация с коронавирусом в ДНР стабильна.

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ИСТОЧНИК KP.RU