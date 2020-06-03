2020-06-03T12:38:59+03:00
Политика

В ДНР отменено нотариальное согласие второго родителя при подаче документов на паспорт РФ для детей

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова обратилась в службу по вопросам миграции МВД России
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Оформление гражданства РФ на детей не стали усложнять. Фото: МВД ДНРОформление гражданства РФ на детей не стали усложнять. Фото: МВД ДНР
Изменить размер текста:

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова обратилась в службу по вопросам миграции МВД России, когда узнала об усложнении процедуры оформления гражданства РФ для детей из Республики.

- Я сильно расстроилась после того, как в пятницу стало известно, что для вступления в гражданство РФ необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя. Не каждая семья в ДНР найдет тысячу рублей, чтобы сделать такой документ. Да и нагрузка у наших нотариусов большая, пробиться к ним на прием непросто, - рассказала Селиванова.

Она вместе со своей помощницей Еленой в выходные дни подготовили обращение на шести страницах в службу по вопросам миграции МВД России, проштудировав законы и Указы РФ.

- А уже к вечеру получила радостную весть, что все вернулось, как было раньше, - сообщила депутат.

Согласие второго родителя на вступление несовершеннолетнего ребенка может быть оформлено в миграционной службе, если второй родитель присутствует лично в момент подачи документов ребенка.

Иначе – нотариально заверенное согласие (нотариусом любого государства). Если согласие на украинском или другом языке, необходимо сделать перевод в бюро переводов. Нотариально заверять этот перевод не нужно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русский язык в ЛНР стал единственным государственным
Коронавирус в ДНР: девять медицинских работников заболели COVID-19
В ДНР отменено нотариальное согласие второго родителя при подаче документов на паспорт РФ для детей
В Донецке на пожаре погиб ребенок, другого малыша удалось спасти
Коронавирус в ЛНР: Житель Республики умер от заболевания COVID-19
Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому
«Позиция вредоносная и подтасовочная!» Денис Пушилин дал оценку заявлениям главы офиса президента Украины Андрея Ермака
Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 3 июня будет кратковременный дождь, до +20 градусов тепла
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области
К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Украинские СМИ распространили фейк об изнасилованной в Горловке девушке
В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
В ДНР отключат телерадиовещание с 3 по 6 июня
ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском
В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей