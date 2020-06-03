В ДНР отменено нотариальное согласие второго родителя при подаче документов на паспорт РФ для детей

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:38:59+03:00

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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова обратилась в службу по вопросам миграции МВД России, когда узнала об усложнении процедуры оформления гражданства РФ для детей из Республики.

- Я сильно расстроилась после того, как в пятницу стало известно, что для вступления в гражданство РФ необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя. Не каждая семья в ДНР найдет тысячу рублей, чтобы сделать такой документ. Да и нагрузка у наших нотариусов большая, пробиться к ним на прием непросто, - рассказала Селиванова.

Она вместе со своей помощницей Еленой в выходные дни подготовили обращение на шести страницах в службу по вопросам миграции МВД России, проштудировав законы и Указы РФ.

- А уже к вечеру получила радостную весть, что все вернулось, как было раньше, - сообщила депутат.

Согласие второго родителя на вступление несовершеннолетнего ребенка может быть оформлено в миграционной службе, если второй родитель присутствует лично в момент подачи документов ребенка.

Иначе – нотариально заверенное согласие (нотариусом любого государства). Если согласие на украинском или другом языке, необходимо сделать перевод в бюро переводов. Нотариально заверять этот перевод не нужно!

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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU