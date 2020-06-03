В Донецке на пожаре погиб ребенок, другого малыша удалось спасти

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:19:01+03:00

Огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме на четырех хозяев Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Десятилетний ребенок погиб 2 июня на пожаре в частном доме в Пролетарском районе Донецка. При этом удалось спасти годовалого малыша. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В одноэтажном жилом доме на четырех хозяев по улице Шахтная произошел пожар, в результате которого погиб ребенок 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

На пожаре пострадал 42-летний мужчина, который спас годовалого ребенка – вынес на свежий воздух. Пострадавший от госпитализации отказался.

Огнем уничтожены кровля и перекрытие пристройки к квартире № 3 на площади 48 кв. м, а также мебель и вещи. Повреждены кровля над квартирой № 3 на площади 8 кв. м и легковоой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.

Для ликвидации огня от МЧС ДНР привлекались четыре машины и 19 сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU