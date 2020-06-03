2020-06-03T11:19:01+03:00
Политика

В Донецке на пожаре погиб ребенок, другого малыша удалось спасти

Происшествие случилось в Пролетарском районе столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме на четырех хозяевОгонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме на четырех хозяевФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Десятилетний ребенок погиб 2 июня на пожаре в частном доме в Пролетарском районе Донецка. При этом удалось спасти годовалого малыша. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В одноэтажном жилом доме на четырех хозяев по улице Шахтная произошел пожар, в результате которого погиб ребенок 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

На пожаре пострадал 42-летний мужчина, который спас годовалого ребенка – вынес на свежий воздух. Пострадавший от госпитализации отказался.

Огнем уничтожены кровля и перекрытие пристройки к квартире № 3 на площади 48 кв. м, а также мебель и вещи. Повреждены кровля над квартирой № 3 на площади 8 кв. м и легковоой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.

Для ликвидации огня от МЧС ДНР привлекались четыре машины и 19 сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановили композицию «Победа» возле вечного огня, которую сломали трое молодых людей

Теперь их привлекут к уголовной ответственности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русский язык в ЛНР стал единственным государственным
Коронавирус в ДНР: девять медицинских работников заболели COVID-19
В ДНР отменено нотариальное согласие второго родителя при подаче документов на паспорт РФ для детей
В Донецке на пожаре погиб ребенок, другого малыша удалось спасти
Коронавирус в ЛНР: Житель Республики умер от заболевания COVID-19
Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому
«Позиция вредоносная и подтасовочная!» Денис Пушилин дал оценку заявлениям главы офиса президента Украины Андрея Ермака
Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 3 июня будет кратковременный дождь, до +20 градусов тепла
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области
К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Украинские СМИ распространили фейк об изнасилованной в Горловке девушке
В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
В ДНР отключат телерадиовещание с 3 по 6 июня
ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском
В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей