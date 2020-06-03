2020-06-03T10:45:58+03:00
Политика

Коронавирус в ЛНР: Житель Республики умер от заболевания COVID-19

Коронавирусом в ЛНР за минувшие сутки никто не заболел
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ЛНР за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВВ ЛНР за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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От коронавируса в ЛНР умер один человек. При этом не зафиксировано новых случаев инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Медики ЛНР за сутки зарегистрировали еще один летальный случай от COVID-19. Согласно проведенным исследованиям 2 июня, не выявлено ни одного случая заболевания инфекцией. Выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 16 человек, - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 9.00 3 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 419: выписаны – 337 человека, летальных случаев – семь.

Также в Минздраве отметили, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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