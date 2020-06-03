Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:18:19+03:00

По Петровскому стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За прошедший день ВСУ 4 раза нарушили договоренности о перемирии

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Спустя двое суток полной тишины на передовой украинская армия снова начала обстреливать территорию ДНР. За прошедший день, 2 июня, ВСУ 4 раза нарушили договоренности о перемирии.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали применение следующего вооружения. На Донецком направлении: снайперское оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 3 раза. На Мариупольском направлении: минометы 82 мм – 1 раз (1 мина); стрелковое оружие – 1 раз.

В зоне обстрелов оказались районы донецких поселков Яковлевка и Старомихайловка, а также села Петровское на юге ДНР.

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Нет и повреждений гражданской инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU