2020-06-03T10:18:19+03:00
Политика

Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому

За прошедший день ВСУ 4 раза нарушили договоренности о перемирии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Петровскому стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Петровскому стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Спустя двое суток полной тишины на передовой украинская армия снова начала обстреливать территорию ДНР. За прошедший день, 2 июня, ВСУ 4 раза нарушили договоренности о перемирии.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали применение следующего вооружения. На Донецком направлении: снайперское оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 3 раза. На Мариупольском направлении: минометы 82 мм – 1 раз (1 мина); стрелковое оружие – 1 раз.

В зоне обстрелов оказались районы донецких поселков Яковлевка и Старомихайловка, а также села Петровское на юге ДНР.

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Нет и повреждений гражданской инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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