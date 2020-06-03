«Позиция вредоносная и подтасовочная!» Денис Пушилин дал оценку заявлениям главы офиса президента Украины Андрея Ермака

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:42:56+03:00

Денис Пушилин считает, что Киев перечеркивает пять лет диалога в Минске по мирному урегулированию. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР прокомментировал заявления о том, кто имеет право участвовать в переговорах

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Донецкая Народная Республика самостоятельно будет решать, кто имеет право представлять интересы Донбасса, а кто – нет. Об этом говорится в заявлении Главы ДНР Дениса Пушилина, размещенном на его официальном сайте.

Напомним, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в одном из интервью, что в переговорах с Киевом со стороны Донбасса должны участвовать только «признанные представители гражданского общества». Более того, по мнению Ермака, переговоры в Минске «практически не были переговорами», а решения саммита «нормандской четверки» на практике не выполняются.

- Навязывание дискуссии по поводу того, кто имеет право участвовать в переговорном процессе, – это сознательная позиция Украины с целью завести его в тупик. Позиция неконструктивная, вредоносная, подтасовочная. Никто не давал права причислять наших граждан к террористической организации. Ни один орган или международная инстанция таковыми жителей Республик не признали и не могли признать, – пояснил Денис Пушилин.

По словам Главы ДНР, украинский политик громогласно отрекается от Минских соглашений, которые, по его мнению, «практически не были переговорами». Ермак перечеркивает пять лет диалога в Минске по мирному урегулированию, альтернатива которому – война.

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ИСТОЧНИК KP.RU