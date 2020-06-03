Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:42:56+03:00

В Луганске днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Штормовой западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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3 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 17-22 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 18-20 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 20-22 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 июня – 03.45, время захода – 20.58. Продолжительность светового дня составит 17 часов 13 минут.

Ночью 4-5 июня существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU