2020-06-03T08:42:56+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла

Штормовой западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождьВ Луганске днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождьФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

3 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 17-22 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 18-20 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 20-22 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 июня – 03.45, время захода – 20.58. Продолжительность светового дня составит 17 часов 13 минут.

Ночью 4-5 июня существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советник Главы Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко: Я молю Бога, чтобы никто больше не пострадал и не погиб

Элеонора Федоренко и супруга Главы Республики Ирина Пушилина навестили раненого в Саханке 14-летнего Диму Захарова, которого лечат донецкие врачи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ЛНР: Житель Республики умер от заболевания COVID-19
Украинская армия снова стреляла по Донецку и Петровскому
«Позиция вредоносная и подтасовочная!» Денис Пушилин дал оценку заявлениям главы офиса президента Украины Андрея Ермака
Погода в Луганске на день: 3 июня местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 3 июня будет кратковременный дождь, до +20 градусов тепла
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области
К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Украинские СМИ распространили фейк об изнасилованной в Горловке девушке
В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
В ДНР отключат телерадиовещание с 3 по 6 июня
ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском
В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей