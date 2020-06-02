Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:00:43+03:00

Там его будут принимать с 3 по 8 августа

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Выпускники школ Донецкой Народной Республики смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России с 3 по 8 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.

- Сегодня министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков провел рабочее совещание по подготовке к государственной итоговой аттестации. Во время совещания он подчеркнул, что предоставлена возможность сдачи Единого государственного экзамена в Ростовской области выпускникам образовательных организаций Республики с 3 по 8 августа, - отметили в пресс-службе.

Для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 348 выпускников.

Единый государственный экзамен – это государственная итоговая аттестация в России по программам среднего общего образования. В этом году для выпускников 11 классов сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU