2020-06-02T22:00:43+03:00
Общество

Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области

Там его будут принимать с 3 по 8 августа
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области. Фото: ege-study.ruШкольники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области. Фото: ege-study.ru
Изменить размер текста:

Выпускники школ Донецкой Народной Республики смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России с 3 по 8 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.

- Сегодня министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков провел рабочее совещание по подготовке к государственной итоговой аттестации. Во время совещания он подчеркнул, что предоставлена возможность сдачи Единого государственного экзамена в Ростовской области выпускникам образовательных организаций Республики с 3 по 8 августа, - отметили в пресс-службе.

Для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 348 выпускников.

Единый государственный экзамен – это государственная итоговая аттестация в России по программам среднего общего образования. В этом году для выпускников 11 классов сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Советник Главы Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко: Я молю Бога, чтобы никто больше не пострадал и не погиб

Элеонора Федоренко и супруга Главы Республики Ирина Пушилина навестили раненого в Саханке 14-летнего Диму Захарова, которого лечат донецкие врачи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники ДНР смогут сдать единый госэкзамен в Ростовской области
К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Украинские СМИ распространили фейк об изнасилованной в Горловке девушке
В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
В ДНР отключат телерадиовещание с 3 по 6 июня
ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском
В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей
В ДНР за сутки выявили еще 14 человек, заразившихся коронавирусом
Шестая годовщина авиаудара ВСУ по Луганску: Глава ДНР выразил соболезнования
В ДНР за неделю родились 148 малышей
В Донбассе второй день нет обстрелов
Погода в Луганске на день: 2 июня будет до 24 градусов тепла, кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 2 июня будет пасмурно и дождливо
ВСУ готовят провокации для жителей Донбасса и ОБСЕ
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Донецке 2020
Солдаты ВСУ избили замкомандира за некачественные продукты
Данные разведки: Полторы сотни украинских солдат умерли или получили ранения в результате разрывов 120-мм минометов украинского производства «Молот»
В НМ ДНР рассказали, почему Украина приостановила обстрелы Республики
Глава ЛНР: «Мы всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса»
Больше 20 домов частного сектора затоплены из-за порыва водопровода в Донецке
Коронавирус в ЛНР выявили еще у 8 жителей
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 539 жителей
Представительство ДНР в СЦКК за прошедшие сутки обстрелов со стороны Украины не зафиксировало
Денис Пушилин отметил высокие достижения детей из ДНР на международных площадках
Киевские силовики открыли огонь по блокпосту ЛНР, зная, что там находятся представители ОБСЕ
Погода в Донецке на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла
Погода в Луганске на день: 1 июня температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла