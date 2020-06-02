К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы
Жители девяти стран дальнего зарубежья почтили с жителями Донецкой Народной Республики память детей погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики.
- В этом году к акции присоединились жители тринадцати зарубежных городов: Парижа и Реймса (Франция), Берлина (Германия), Рима, Вероны, Турина, Мессины (Италия), Афин (Греция), Нового Сада (Сербия), Риги (Латвия), Дендермонде (Бельгия), Братиславы (Словакия), Нэшвилла (США)», - говорится в сообщении.
В МИД ДНР поблагодарили всех участников акции, отметив ее особое значение для сохранения памяти о погибших детях.
- Вместе мы приложим все усилия к тому, чтобы виновные в совершенных против народа Донбасса преступлениях понесли наказание за содеянное по всей строгости закона, - подчеркнули в МИД Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU