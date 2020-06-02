2020-06-02T20:53:09+03:00
Общество

К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран Европы

Об этом сообщили в МИД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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К акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран ЕвропыК акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса присоединились жители США и восьми стран ЕвропыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Жители девяти стран дальнего зарубежья почтили с жителями Донецкой Народной Республики память детей погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики.

- В этом году к акции присоединились жители тринадцати зарубежных городов: Парижа и Реймса (Франция), Берлина (Германия), Рима, Вероны, Турина, Мессины (Италия), Афин (Греция), Нового Сада (Сербия), Риги (Латвия), Дендермонде (Бельгия), Братиславы (Словакия), Нэшвилла (США)», - говорится в сообщении.

В МИД ДНР поблагодарили всех участников акции, отметив ее особое значение для сохранения памяти о погибших детях.

- Вместе мы приложим все усилия к тому, чтобы виновные в совершенных против народа Донбасса преступлениях понесли наказание за содеянное по всей строгости закона, - подчеркнули в МИД Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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