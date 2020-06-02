2020-06-02T18:56:00+03:00
Общество

Украинские СМИ распространили недостоверную информацию о, якобы, изнасилованной в Горловке девушке

В МВД ДНР опровергли эту информацию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские СМИ распространили недостоверную информацию о, якобы, изнасилованной в Горловке девушке. Фото: voicesevas.ruУкраинские СМИ распространили недостоверную информацию о, якобы, изнасилованной в Горловке девушке. Фото: voicesevas.ru
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Распространяемая в Украине информация об изнасиловании и убийстве военнослужащим ДНР горловчанки не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел Республики.

- На некоторых украинских сайтах появилась информация о том, что 1 июня текущего года в Горловке военнослужащий изнасиловал и убил девушку. Данная публикация, размещенная со ссылкой на «офицера ВСУ Анатолия Штирлица», не соответствует действительности, - говорится в заявлении.

В МВД призвали жителей Республики не доверять таким источникам и при необходимости проверять информацию на официальных ресурсах министерств и ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Украинские СМИ распространили недостоверную информацию о, якобы, изнасилованной в Горловке девушке
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