Украинские СМИ распространили недостоверную информацию о, якобы, изнасилованной в Горловке девушке
Распространяемая в Украине информация об изнасиловании и убийстве военнослужащим ДНР горловчанки не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел Республики.
- На некоторых украинских сайтах появилась информация о том, что 1 июня текущего года в Горловке военнослужащий изнасиловал и убил девушку. Данная публикация, размещенная со ссылкой на «офицера ВСУ Анатолия Штирлица», не соответствует действительности, - говорится в заявлении.
В МВД призвали жителей Республики не доверять таким источникам и при необходимости проверять информацию на официальных ресурсах министерств и ведомств.
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ИСТОЧНИК KP.RU