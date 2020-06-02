2 Июнь 2020 2020-06-02T19:52:20+03:00

В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прифронтовом районе порыв произошел в ночь на 31 мая

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Ремонтные работы на водоводе в Петровском районе Донецка, порыв которого произошел в ночь на 31 мая, завершены. Об этом сегодня сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна.

- По данным оперативного отдела Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники «Донецкводоканала» вчера вечером, в 18.30, завершили ремонтные работы по устранению порыва на водоводе диаметром 1000 миллиметров в Петровском районе Донецка. Водоснабжения потребителей полностью восстановлено, - сообщил директор департамента.

Чуприна отметил, что на данный момент продолжаются ремонтные работы напорного канализационного коллектора в Кировском районе города Донецка, без сокращения водоснабжения потребителей.

- Водоснабжение Республики стабильно. Все объекты водоснабжения находятся в работе и подают воду потребителям, - добавил представитель Минстроя.

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ИСТОЧНИК KP.RU