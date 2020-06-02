В Донецке устранили аварию на водоводе в Петровском районе
Ремонтные работы на водоводе в Петровском районе Донецка, порыв которого произошел в ночь на 31 мая, завершены. Об этом сегодня сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна.
- По данным оперативного отдела Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники «Донецкводоканала» вчера вечером, в 18.30, завершили ремонтные работы по устранению порыва на водоводе диаметром 1000 миллиметров в Петровском районе Донецка. Водоснабжения потребителей полностью восстановлено, - сообщил директор департамента.
Чуприна отметил, что на данный момент продолжаются ремонтные работы напорного канализационного коллектора в Кировском районе города Донецка, без сокращения водоснабжения потребителей.
- Водоснабжение Республики стабильно. Все объекты водоснабжения находятся в работе и подают воду потребителям, - добавил представитель Минстроя.
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