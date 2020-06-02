ВСУ обстреляли окрестности участка разведения сил в Петровском

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:17:20+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, 2 июня, Вооруженные формирования Украины в ДНР обстреляли район участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка». Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 13.50 украинские боевики из села Богдановка выпустили минометную мину калибром 82 миллиметра в направлении Петровского.

Петровское расположено вблизи линии соприкосновения в 40 километрах к югу от Донецка. По решению Контактной группы, там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе, в этом месте запрещено быть не только военной технике, но и военным.

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ИСТОЧНИК KP.RU