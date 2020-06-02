2020-06-02T15:28:10+03:00
Политика

В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей

Медикам не выплачивают надбавок за работу с зараженными коронавирусом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей. Фото: ФейсбукВ подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей. Фото: Фейсбук
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Нацгвардия Украины по просьбе руководителя так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» Сергея Гайдая направила дополнительные патрули в зону проведения Операции объединенных сил из-за угрозы протестных акций врачей, которых лишили надбавок за лечение больных коронавирусом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- На улицах Счастья, Старобельска, Станицы Луганской и Северодонецка введены дополнительные патрули национальной гвардии с целью недопущения протестных акций медработников, - заявил Осадчий.

Он пояснил, что опасения Гайдая связаны с тем, что 15 мая медики горбольниц направили коллективные обращения в адрес министра здравоохранения и в офис президента Украины, жалуясь на невыплату положенных им 300 процентов надбавок за работу с пациентами, у которых коронавирус.

- Врачам, ежедневно борющимся за жизни граждан, до сих пор не поступило ответа ни от одной из инстанций. В связи с этим врачи собираются организовать ночные акции протеста у зданий горадминистраций, - рассказал официальный представитель Народной милиции.

О «заговоре» стало известно главе «Луганской ОГА», который вместо переговоров с врачами обратился к министру МВД для выделения дополнительных патрулей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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