В подконтрольном Киеву Донбассе ввели дополнительные патрули из-за угрозы протестов врачей
Нацгвардия Украины по просьбе руководителя так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» Сергея Гайдая направила дополнительные патрули в зону проведения Операции объединенных сил из-за угрозы протестных акций врачей, которых лишили надбавок за лечение больных коронавирусом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- На улицах Счастья, Старобельска, Станицы Луганской и Северодонецка введены дополнительные патрули национальной гвардии с целью недопущения протестных акций медработников, - заявил Осадчий.
Он пояснил, что опасения Гайдая связаны с тем, что 15 мая медики горбольниц направили коллективные обращения в адрес министра здравоохранения и в офис президента Украины, жалуясь на невыплату положенных им 300 процентов надбавок за работу с пациентами, у которых коронавирус.
- Врачам, ежедневно борющимся за жизни граждан, до сих пор не поступило ответа ни от одной из инстанций. В связи с этим врачи собираются организовать ночные акции протеста у зданий горадминистраций, - рассказал официальный представитель Народной милиции.
О «заговоре» стало известно главе «Луганской ОГА», который вместо переговоров с врачами обратился к министру МВД для выделения дополнительных патрулей.
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ИСТОЧНИК KP.RU