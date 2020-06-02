В ДНР за сутки выявили еще 14 человек, заразившихся коронавирусом
В Донецкой Народной Республике за сутки выявили еще 14 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- Три положительные результата исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, прибывших из России. Среди новых случаев инфицирования два ребенка контактировавшие ранее с инфицированными родителями. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе Минздрава.
Также за сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 10 человек. Зарегистрировано 2 летальных случая от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 65 лет.
Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU