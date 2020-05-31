2020-05-31T18:45:11+03:00
Общество

Орел-карлик, огненные утки и еще 700 редких видов животных и растений были внесены в Красную книгу ДНР

В Красную книгу ДНР входят растения и животные, которые обитают только на территории Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
Экологи ДНР планируют подготовить предложения по организации нового заповедникаЭкологи ДНР планируют подготовить предложения по организации нового заповедникаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Спецкомиссия при госкомитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР сформировала собственную Красную книгу. Туда входят редкие виды животных и растений, которые обитают только на территории Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

— На сегодняшний день сформированы перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного (370 видов) и растительного (333 вида) мира, а также ведется работа по оформлению электронной версии Красной книги ДНР, — говорится в сообщении.

В Красной книге уже записаны орел-карлик, костенец Гейфлера, гигантский муравьиный лев, орел-карлик и огненные утки. Также в ходе последней экспедиции в районе села Стыла Старобешевского района были обнаружены три редких растения - чистец крынкский, астрагал бледнеющий и костенец постенный. Детальнее со всем списком редкий животных и растений донецкого края можно ознакомиться по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснокнижные утки - огари облюбовали парк «Донецкий кряж»

Эти красавцы считаются экзотикой в наших краях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почта ЛНР» с 1 июня начинает благотворительный сбор помощи интернатам и детским домам
ВСУ распространяют фейки о том, что ДНР готовит авиа-диверсию
ВСУ своими провокациями мешают работе сотрудников миссии ОБСЕ в Луганщине
Орел-карлик, огненные утки и еще 700 редких видов животных и растений были внесены в Красную книгу ДНР
Армия Украины понесла потери в результате ответного огня Народной милиции ДНР
«Корона-выпуск»: Выпускники нарисовали оригинальное граффити во дворе школы
Жители ЛНР, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться КПВВ Станица Луганская
Полсотни военной техники ВСУ перебросили к Мариуполю
На водоеме в ЛНР рыбак подорвался на неизвестном боеприпасе
В июне в Донецке проведут продовольственные ярмарки: график и адреса
Одиночный субботник: В ДНР поддержали российскую эко-акцию «Мини субботник»
Коронавирус в ДНР за сутки выявлен у одного ребенка и шести взрослых
ВСУ обстреляли ДНР из 120-миллиметровых минометов
Погода в Луганске на день: 31 мая синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 31 мая прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Украинские боевики установили блокпост под Мариуполем для ограничения передвижения патрулей ОБСЕ