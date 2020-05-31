Орел-карлик, огненные утки и еще 700 редких видов животных и растений были внесены в Красную книгу ДНР

31 Май 2020 2020-05-31T18:45:11+03:00

В Красную книгу ДНР входят растения и животные, которые обитают только на территории Республики

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Спецкомиссия при госкомитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР сформировала собственную Красную книгу. Туда входят редкие виды животных и растений, которые обитают только на территории Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

— На сегодняшний день сформированы перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного (370 видов) и растительного (333 вида) мира, а также ведется работа по оформлению электронной версии Красной книги ДНР, — говорится в сообщении.

В Красной книге уже записаны орел-карлик, костенец Гейфлера, гигантский муравьиный лев, орел-карлик и огненные утки. Также в ходе последней экспедиции в районе села Стыла Старобешевского района были обнаружены три редких растения - чистец крынкский, астрагал бледнеющий и костенец постенный. Детальнее со всем списком редкий животных и растений донецкого края можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU