Армия Украины понесла потери в результате ответного огня Народной милиции ДНР

31 Май 2020 2020-05-31T18:11:10+03:00

Всего четыре погибших и восемь раненых

Изменить размер текста: A A

За двое суток армия Украины потеряла 12 бойцов, причастных к обстрелам населенных пунктов Республики. В результате ответного огня четверо из них погибли, восемь раненных. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— 29 мая – от полученных ранений скончался 1, ранено 2 боевиков в районе Новгородского, также ранено 2 и уничтожена огневая позиция 120-мм минометного расчета в районе Новотроицкого. — говорится в сообщении. — 30 мая – 3 погибли, 4 получили ранения, подавлены огневые позиции 2 минометных расчетов калибра 120 мм в районе Авдеевки.

Напомним, что подразделения Народной милиции ДНР были приведены в высшую степень боевой готовности в связи с усилением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреливают республики ради отчетов?

Донецкий политолог о том, почему обстрелы то активизируются, то утихают (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU