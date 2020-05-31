2020-05-31T18:11:10+03:00
Политика

Армия Украины понесла потери в результате ответного огня Народной милиции ДНР

Всего четыре погибших и восемь раненых
Екатерина Сорока
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Ответный огонь велся из разрешенного Минском вооружения. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»Ответный огонь велся из разрешенного Минском вооружения. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»
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За двое суток армия Украины потеряла 12 бойцов, причастных к обстрелам населенных пунктов Республики. В результате ответного огня четверо из них погибли, восемь раненных. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

29 мая – от полученных ранений скончался 1, ранено 2 боевиков в районе Новгородского, также ранено 2 и уничтожена огневая позиция 120-мм минометного расчета в районе Новотроицкого. — говорится в сообщении. — 30 мая – 3 погибли, 4 получили ранения, подавлены огневые позиции 2 минометных расчетов калибра 120 мм в районе Авдеевки.

Напомним, что подразделения Народной милиции ДНР были приведены в высшую степень боевой готовности в связи с усилением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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