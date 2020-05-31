ВСУ своими провокациями мешают работе сотрудников миссии ОБСЕ в Луганщине

31 Май 2020 2020-05-31T19:43:35+03:00

Кроме того «наблюдателям» батальона ВСУ были отданы указания не допустить пролета БПЛА СММ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Командование штаба «ООС» спланировало и реализует ряд провокаций для усложнения работы миссии ОБСЕ. Таким образом, ВСУ пытаются перевести внимание сотрудников мониторинговой миссии с вооружения формирований. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Командованием штаба «ООС» спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудником СММ ОБСЕ с целью снижения их активность по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а так же обстрелов, — заявил Осадчий.

Одна из провокаций произошла на днях. После вчерашнего обстрела патруля СММ, командир одной из бригад ВСУ дал приказ использовать ударный беспилотник и обвинить после силы Народной милиции ЛНР. Будто это противник совершил нападение на сотрудников СММ.

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ИСТОЧНИК KP.RU