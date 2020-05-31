ВСУ своими провокациями мешают работе сотрудников миссии ОБСЕ в Луганщине
Командование штаба «ООС» спланировало и реализует ряд провокаций для усложнения работы миссии ОБСЕ. Таким образом, ВСУ пытаются перевести внимание сотрудников мониторинговой миссии с вооружения формирований. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Командованием штаба «ООС» спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудником СММ ОБСЕ с целью снижения их активность по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а так же обстрелов, — заявил Осадчий.
Одна из провокаций произошла на днях. После вчерашнего обстрела патруля СММ, командир одной из бригад ВСУ дал приказ использовать ударный беспилотник и обвинить после силы Народной милиции ЛНР. Будто это противник совершил нападение на сотрудников СММ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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