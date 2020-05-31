2020-05-31T15:13:00+03:00
Политика

Полсотни военной техники ВСУ перебросили к Мариуполю

В их число входит гусеничная техника, военные грузовики и бронированные машины
Екатерина Сорока
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Разведкой НМ ДНР также замечена работа РЭБ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Разведкой НМ ДНР также замечена работа РЭБ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Армия Киева перебросила к Мариуполю крупные колонны военной техники. В их числе около полсотни единиц гусеничной техники и военные грузовики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на разведку.

— В жилом районе Георгиевки - 2 боевые бронированные машины; на окраине Калиново, вблизи жилого дома – 1 зенитный ракетный комплекс «Оса»; в жилом районе Богдановки – под маскировочной сетью 2 боевые машины пехоты, — говорится в сообщении разведки. — В районе Зачатовка и Красная Поляна, где по дорогам общего пользования перемещались колонны, в составе трех гусеничных минных заградителей, более 50 единиц тяжелой гусеничной техники и грузовиков, отмечается повреждение дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что боевики вооруженных формирований Украины перегородили путь патрулю ОБСЕ. Они установили блокпост под Мариуполем. Чтобы наблюдатели не смогли найти запрещенное вооружение, а именно: три 152-миллиметровых буксируемых гаубицы «Мста-Б».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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