Жители ЛНР, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться КПВВ Станица Луганская
30 мая ЛНР организовала для нуждающихся лиц переход через закрытый пункт пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщила Представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
— В соответствии достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Были пропущены люди с территории ЛНР и также были пропущены люди с территории Украины, — сообщила Кобцева.
После перехода, прибывшие в Республику лица, должны провести 14 дней на карантине.
Напомним, что 23 марта в рамках мер по борьбе с коронавирусом был закрыт единственный контрольный пункт пропуска в Луганщине через линию соприкосновения. Пересекать его могут только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Списки утверждают в Министерстве иностранных дел ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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