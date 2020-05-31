Жители ЛНР, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться КПВВ Станица Луганская

31 Май 2020 2020-05-31T15:55:05+03:00

Многие жители, прибывшие в Республику, нуждаются в медицинской помощи, которую им могут оказать только врачи луганских больниц . Фото: ЛИЦ

Пункт пропуска в Луганщине закрыт в связи с коронавирусом, его могут пересечь только нуждающиеся граждане, которые обратились в МИД ЛНР

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30 мая ЛНР организовала для нуждающихся лиц переход через закрытый пункт пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщила Представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

— В соответствии достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Были пропущены люди с территории ЛНР и также были пропущены люди с территории Украины, — сообщила Кобцева.

После перехода, прибывшие в Республику лица, должны провести 14 дней на карантине.

Напомним, что 23 марта в рамках мер по борьбе с коронавирусом был закрыт единственный контрольный пункт пропуска в Луганщине через линию соприкосновения. Пересекать его могут только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Списки утверждают в Министерстве иностранных дел ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU