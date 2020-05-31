На водоеме в ЛНР рыбак подорвался на неизвестном боеприпасе

31 Май 2020 2020-05-31T13:52:36+03:00

В результате боеприпас сработал. Мужчину с серьезной травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести

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На водоеме в поселке Калиново, что находится в пригороде Первомайска (ЛНР), произошел инцидент. Мужчина отправился на рыбалку. Но в процессе по неосторожности наступил на взрывное устройство. В результате боеприпас сработал. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— 30.05.2020, 14.20, г. Первомайск, п. Калиново. При вылове рыбы, на неустановленном взрывном устройстве, получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения, — говорится в сообщении.

К счастью, мужчину вовремя госпитализировали. В состоянии средней тяжести его доставили в центральную городскую больницу города Стаханова.

Напомним, что для рыболовов из ДНР до 10 июня действует запрет на ловлю рыбы в водохранилищах и технических водоемах из-за нереста. В связи с этим было издано специальное распоряжение комитета водного и рыбного хозяйства (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU