В июне в Донецке проведут продовольственные ярмарки: график и адреса

31 Май 2020 2020-05-31T12:41:52+03:00

На таких ярмарках можно купить основную группу товаров без торговой наценки

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В июне в Донецке местные производители проведут 10 ярмарок. На них можно купить основную группу продовольственных товаров высокого качества и по сниженным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

Киевский район

— пересечение ул. Солнцева и пр. Партизанского. Даты 4,11,18 и 25 июня. Начало ярмарки в 8.00;

— пр. Киевский, 36, около здания администрации. Даты: 7,14,21, 28 июня. Начало: 8.00;

— п. Новороссийский (на площадке). Дата: 21 июня. Начало в 9.00;

— пос. Горького. Дата: 21 июня. Начало в 9.00;

Куйбышевский район

— пр. Кремлевский, 1 (площадка ОШ № 50). Даты: 5,12,19 и 26 июня. Начало в 8.30;

— ул. Зуевская, 24 (район рынка). Даты: 2,9,16,23 и 30 июня. Начало в 8.30;

— ул. 60-летия СССР, площадка ДК «Смолянка». Даты: 4,11,18 и 25 июня. Начало в 8.30;

— пр. Панфилова, 86, площадка напротив ДК. Даты: 6,13,20,27 июня. Начало в 8.30;

Петровский район

— пгт. Александровка, ул. Школьная, 166, возле магазина «Березка». Начало 18 июня в 10.00;

Пролетарский район

— ул. Большая Магистральная, 29 «а» (возле ДК «Юбилейный»). Начало 6 июня в 9.00.

Детальнее о других ярмарках, которые будут проходить в июне и в других населенных пунктах Республики, можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU